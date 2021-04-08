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Ла Лига постарается разобраться в расистском скандале с помощью чтения по губам

Ла Лига постарается разобраться в расистском скандале с помощью чтения по губам
Футбол / Испания 0
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Руководство испанской Ла Лиги заказало процедуры улучшения аудиозаписи и чтения по губам, чтобы разобраться в инциденте между Хуаном Калой из «Кадиса» и Муктару Дьякаби из «Валенсии».

«Мы надеемся прояснить, что произошло с помощью, по крайней мере, двух отчётов — одному с улучшением аудиозаписей, записанных во время трансляции, а другому — с чтением по губам Калы, порученным эксперту и который будет оценивать момент, когда игрок «Кадиса» поворачивается к Дьякаби», — цитирует президента Ла Лиги Хавьера Тебаса Marca.

Также Тебас добавил, что уже изучена одна аудиозапись, на которой слышны похожие слова, но их сказал не Хуан Кала: «Та запись, которую мы изучили, происходит через полторы минуты после инцидента. Тот, кто говорит это выражение, имеет южноамериканский акцент и, следовательно, это не Кала. Мы много работали над этим вопросом, и кажется, кто-то говорит группе игроков или арбитру выражение, которое, как говорят, было сказано, но эти слова исходили не от Калы».

Напомним, Муктар Дьякаби заявил, что во время матча 29-го тура чемпионата Испании, в котором «Кадис» принимал на своём поле «Валенсию» (2:1), Хуан Кала назвал его «дерьмовым негром». Матч был прерван, а затем возобновлён после замены Дьякаби.

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