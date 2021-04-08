Гус Тиль, принадлежащий «Спартаку», может перейти в «Фейеноорд»

Голландский «Фейеноорд» может приобрести полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, выступающего на правах аренды за немецкий «Фрайбург».



«Фейеноорд» может осуществить трансфер в летнее окно. По информации голландского издания Algemeen Dagblad, в клубе считают Тиля идеальным игроком для позиции под нападающим и что он подходит под стиль главного тренера Арне Слота.



Тиль выступал в АЗ «Алкмаар» с 2016 по 2019 год, где в то же время работал ассистентом и Слот.



Тиль перешёл в «Спартак» в 2019 году за € 16 млн. За красно-белых он провёл 24 игры и забил два гола. Летом прошлого года москвичи отдали его в аренду во «Фрайбург», но там Тиль сыграл на данный момент за основной состав лишь в пяти матчах.