Комитет по этике рассмотрит скандальное высказывание в соцсетях «Уфы»

Руководство Российского футбольного союза обратится в Комитет по этике за оценкой действий футбольного клуба «Уфа» после нецензурной публикации в соцсетях клуба.



Об этом корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову сообщили в службе коммуникаций РФС. Напомним, после вчерашнего матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1) пресс-служба башкирского клуба написала в «твиттере»: «Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то что это?».

Позднее в клубе объяснили, что это якобы была ошибка: «Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?». Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранён от «Твиттера» на 1 календарный матч».