Орлов: если бы Зинченко взял российское гражданство, то оказался бы в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, как бы могла сложиться судьба полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, если бы он принял российское гражданство.

«Когда Зинченко только переезжал в Россию, за него шла война. Он же был приписан донецкому «Шахтёру», и Газизов рискнул, сказав: «Давай, берём тебя». Более того, был такой момент, когда Зинченко даже хотел взять российское гражданство для того, чтобы его заявили в Россию. Он же украинец.

Я лично его спрашивал, и он сказал: «Всё-таки мои родственники живут в Донецкой области, но не там, где ДНР, а в украинской части. Не могу я брать российское гражданство. Родители и прочее… Ну не могу». Если бы он взял российское гражданство, то оказался бы в «Зените».

Но, может, это его судьба. Сейчас он капитан сборной Украины, причём играет на позиции опорного полузащитника. И как играет, как мячи раздаёт! Потрясающе! Так остро он действует. Вот его передачи вперёд. То есть он ведёт игру», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».