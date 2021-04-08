Тренер «Крыльев Советов»: мы в очень сложном психологическом и физическом состоянии
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу самарской команды в матче 1/4 финала Кубка России с московским «Динамо» (2:0) и рассказал о состоянии своих футболистов.
«Реально ли «Крыльям» выиграть Кубок? Давайте не перескакивать, дальше у нас полуфинал, завтра будет известен соперник. Загадывать ещё нельзя, это очень серьёзные матчи. Каких-то моментов эйфории, недооценки и близко не должно быть. У нас матч через три дня в Астрахани, мы в очень сложном физическом и психологическом состоянии. Надо восстановиться. Сейчас наши мысли должны быть только о следующей игре. У нас очень трудный календарь, нам непросто будет», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Крылья Советов» выбили московское «Динамо» из Кубка России на стадии 1/4 финала
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