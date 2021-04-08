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Спортивный директор «Крыльев»: у нас молодая команда, на многих игроков будет спрос

Спортивный директор «Крыльев»: у нас молодая команда, на многих игроков будет спрос
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил состав самарской команды после победы в матче 1/4 финала Кубка России с московским «Динамо» (2:0).

«У нас молодая команда, на многих игроков будет спрос. Наша задача — сохранить как можно больше футболистов и не потерять никого. Команда сыгранная, интересная и благодаря нашему тренеру показывает очень качественный футбол. Наша основная работа будет направлена на то, чтобы всё это сохранить», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в матче 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» принимали московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.

«Крылья Советов» выбили московское «Динамо» из Кубка России на стадии 1/4 финала
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