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Источник: «Спартак» за 16 лет потерял на трансферах € 276 млн

Источник: «Спартак» за 16 лет потерял на трансферах € 276 млн
Футбол / РПЛ 0
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Убыток московского «Спартака» от трансферов футболистов с 2004 года составил € 276 млн, утверждает телеграм-канал BlackMirror, ссылаясь на документ о выводах зимней трансферной кампании красно-белых 2019-2020 годов.

Как отмечает источник, показатель по росту стоимости игроков «Спартака» — один из худших в РПЛ. Также клуб тратит несопоставимо больше на заработные платы футболистов относительно перспективных и показывающих текущие спортивные результаты. В документе рекомендовано рассмотреть возможность введения потолка зарплат для молодых и начинающих футболистов, а также привязать лимит на зарплату к объёму выручки.

Информация якобы получена из почтовых архивов владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой. Архив состоит из более чем 10 тыс. писем и файлов. Хронология архива — с 2016 по 2021 год.

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