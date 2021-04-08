В «Спартаке» ответили на опубликованные без ведома клуба финансовые данные

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на опубликованные без ведома клуба документы, из которых следует, что убыток красно-белых от трансферов футболистов с 2004 года составил € 276 млн.

«Часть опубликованных документов достоверная, а часть вызывает вопросы. В частности, происхождение сумм убытков от трансферов нам непонятно. Наши данные, которые мы собираем в том числе для УЕФА, на порядок отличаются от опубликованных», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, исходя из данных неофициального источника, показатель по росту стоимости игроков «Спартака» — один из худших в РПЛ. Также клуб тратит несопоставимо больше на заработные платы футболистов относительно перспективных и показывающих текущие спортивные результаты.