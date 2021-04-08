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«35 лет эталону футбольной преданности». Фанаты ЦСКА поздравили Акинфеева с юбилеем

«35 лет эталону футбольной преданности». Фанаты ЦСКА поздравили Акинфеева с юбилеем
Футбол / Кубок России 0

Болельщики ЦСКА поздравили капитана команды Игоря Акинфеева, которому сегодня исполнилось 35 лет.

На матче 1/4 финала Кубка России против тульского «Арсенала» фанаты вывесили баннер с надписью «35 лет эталону футбольной преданности».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева — наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.

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