«35 лет эталону футбольной преданности». Фанаты ЦСКА поздравили Акинфеева с юбилеем

Болельщики ЦСКА поздравили капитана команды Игоря Акинфеева, которому сегодня исполнилось 35 лет.



На матче 1/4 финала Кубка России против тульского «Арсенала» фанаты вывесили баннер с надписью «35 лет эталону футбольной преданности».



Акинфеев является воспитанником ЦСКА, и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева — наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.