ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.
ЦСКА играл первым номером на протяжении всей встречи, но счёт в матче открыл «Арсенал». На 33-й минуте гол забил нападающий тульской команды Евгений Луценко. На 48-й минуте защитник ЦСКА Вадим Карпов восстановил равенство на табло своим забитым мячом. На 55-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве — автор гола Евгений Луценко из героя переквалифицировался в антигероя, получив вторую жёлтую карточку. Армейцы в большинстве дожали оппонента, на 86-й минуте победный гол забил Марио Фернандес. Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу ЦСКА.
Благодаря этой победе ЦСКА проходит в полуфинал Кубка России, куда уже вышли грозненский «Ахмат», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Полуфинальные пары будут определены уже завтра, 9 апреля, по результатам жеребьёвки.
- 8 апреля 2021
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