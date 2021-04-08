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ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России
Футбол / Кубок России 0
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В матче 1/4 финала Кубка России тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

ЦСКА играл первым номером на протяжении всей встречи, но счёт в матче открыл «Арсенал». На 33-й минуте гол забил нападающий тульской команды Евгений Луценко. На 48-й минуте защитник ЦСКА Вадим Карпов восстановил равенство на табло своим забитым мячом. На 55-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве — автор гола Евгений Луценко из героя переквалифицировался в антигероя, получив вторую жёлтую карточку. Армейцы в большинстве дожали оппонента, на 86-й минуте победный гол забил Марио Фернандес. Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу ЦСКА.

Благодаря этой победе ЦСКА проходит в полуфинал Кубка России, куда уже вышли грозненский «Ахмат», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Полуфинальные пары будут определены уже завтра, 9 апреля, по результатам жеребьёвки.

Кубок России. 1/4 финала
08 апреля 2021, четверг. 19:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Луценко – 33'   1:1 Карпов – 48'   1:2 Фернандес – 86'
Удаления: Луценко – 55' / нет
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