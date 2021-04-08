«Конечно! Но не сейчас». Игнашевич — о желании возглавить ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, недавно покинувший пост главного тренера «Торпедо», признался, что хотел бы однажды возглавить московских армейцев.
«Хотел бы однажды возглавить ЦСКА? Конечно! Но не сейчас. Это не мечта. А желание работать на высоком уровне. Думаю, любой тренер ставит перед собой такие цели. Надеюсь, и до сборной России когда-нибудь дорасту», — приводит слова Игнашевича «Спорт-Экспресс».
Игнашевич возглавил «Торпедо» летом 2019 года и впоследствии продлевал контракт до 2023 года. В настоящее время команда, набрав 63 очка в 35 матчах, занимает четвёртое в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, находясь в зоне стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу.
22 марта московское «Торпедо» объявило о расставании с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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