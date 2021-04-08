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«Гранада» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч четвертьфинала Лиги Европы

«Гранада» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч четвертьфинала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня в матче 1/4 финала Лиги Европы встретятся испанская «Гранада» и английский «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Лос-Карменес». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы:

«Гранада»: Руй Силва, Гоналон, Домингуш Дуарте, Нева, Виктор Диас, Монторо, Вальехо, Эррера, Пуэртас, Кенеди, Сольдадо.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Шоу, Погба, Мактоминей, Бруну Фернандеш, Джеймс, Рэшфорд, Гринвуд.

Встречу обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. Ассистенты: Руй Лисинью Тавариш, Паулу Соариш. Резервный судья — Тьягу Мартинш. Судьи на ВАР: Жоау Пиньейру, Луиш Годинью.

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