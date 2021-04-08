Губернатор Тульской области: «Арсенал» мог победить ЦСКА. Есть вещи, связанные с удачей

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал матч «Арсенала» с ЦСКА, в котором туляки уступили 1:2, ведя в счёте.
«Почему не получилось? Было удаление, но даже вдесятером у нас было два момента. Есть вещи, связанные с везением и удачей. «Арсенал» мог выиграть. Вопросов по удалению нет абсолютно, оно объективное.
В прошлом матче получилось выиграть? Всё зависит от настроя, плюс есть травмы. Один из наших ведущих игроков получил травму. Что касается не самого удачного сезона, то пять лет «Арсенал» играет в высшем дивизионе, это история успеха. Никогда прежде в истории тульского футбола не было таких достижений. Кроме того, был выход в Лигу Европы, пусть и неудачный. Есть взлёты и падения, должен быть кураж и работа тренерского штаба. Но такого, чтобы пять лет играли в высшем дивизионе, такого не было. И до этого сезона были шестые-седьмые места. Так бывает, это спорт. Верю в команду, президенту, я им доверяю», — передаёт слова Дюмина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 8 апреля 2021
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