Губернатор Дюмин: смена руководства «Арсенала»? Если собирать слухи, в стране будет бардак

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин после матча 1/4 финала Кубка России «Арсенал» — ЦСКА (1:2) ответил на вопрос о вероятном смене руководства в тульском клубе.
«Кадровые перестановки не в моих полномочиях. Есть тренерский штаб, руководство клуба, которые должны делать определённые выводы. Это не моя задача. Есть Гурам Аджоев, вопросы к нему.
Что касается слухов о смене руководства по окончании сезона, про меня говорят, что я буду на одной должности, на другой. Но я губернатор Тульской области. Если вы будете собирать слухи и делать на их основании какие-то выводы, то у нас в стране, в спорте и вообще в мире будет бардак. Слухи не собирайте. Стройте аргументацию на определённых вещах, высказываниях функционеров, которые отвечают за те или иные события. В телеграм-каналах пишут такие вещи, что вам лучше их не читать, чтобы сохранить психику и мужские достоинства. Там есть такие вещи, которые могут сбить вас с правильного пути», — передаёт слова Дюмина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 8 апреля 2021
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