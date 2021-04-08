«Такого не может быть». Президент «Арсенала» — о драке игроков с тренерами ЦСКА

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию о конфликте, который произошёл в подтрибунном помещении после матча 1/4 финала Кубка России «Арсенал» — ЦСКА (1:2).

«Мало ли что там сейчас пишут и говорят. Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть», — приводит слова Аджоева Sport24.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что после матча 1/4 финала Кубка России между «Арсеналом» из Тулы и ЦСКА (1:2) в подтрибунном помещении Центрального стадиона произошёл конфликт между игроками тульской команды и тренерами ЦСКА. Игроки «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров ЦСКА и угрожали им «проломить головы».