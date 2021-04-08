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«Уфа» обратится в ЭСК из-за эпизода матча с «Ахматом», приведшего к скандальной публикации

«Уфа» обратится в ЭСК из-за эпизода матча с «Ахматом», приведшего к скандальной публикации
Футбол / Кубок России 0

Футбольный клуб «Уфа» обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза, чтобы разобраться в эпизодах матча 1/4 финала Кубка России против «Ахмата» (0:1).

«Уфа» завтра планирует обратиться в ЭСК РФС по судейству в матче в Кубке России по четырём эпизодам, в том числе моменту с неназначенным пенальти, который остался незамеченным в конце встречи», — приводит «РИА Новости» слова генерального директора башкирского клуба Шамиля Газизова.

После момента с неназначенным пенальти в «твиттере» «Уфы» появился комментарий: «Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то что это?» Руководство РФС обратится в Комитет по этике за оценкой действий «Уфы» после этой публикации. Клуб позднее написал, что сотрудник пресс-службы совершил ошибку.

Комитет по этике рассмотрит скандальное высказывание в соцсетях «Уфы»
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