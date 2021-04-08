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Тренер тульского «Арсенала»: мы сосредоточены на том, чтобы сохранить команду в РПЛ

Тренер тульского «Арсенала»: мы сосредоточены на том, чтобы сохранить команду в РПЛ
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка России с московским ЦСКА (1:2).

«Все видели, что ребята отдали все силы. Я не люблю такое комментировать, но, когда с начала второго тайма нас оставили вдесятером, момент был спорный. Хочу поблагодарить свою команду, они показали характер, не сомневался, что у игроков он есть. Сезон непростой, и мы будем сражаться до последнего. Мы сосредоточены на том, чтобы сохранить команду в РПЛ.

Мы не бросили игру, оставшись вдесятером, сражались, боролись за результат, это радует. Если будет такая же отдача, в чемпионате мы решим всё в положительную для себя пользу уже заранее», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России
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