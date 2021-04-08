На чемпионате мира в Катаре может быть применено автоматическое определение офсайда

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что автоматическое определение офсайда может быть применено на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Венгер в данный момент занимает должность директора по развитию глобального футбола в FIFA.
«Думаю, автоматическое определение положения вне игры будет готово к 2022 году. Это означает, что сигнал определения идёт прямо к лайнсмену, а у того на часах отображается, есть офсайд или нет.
На данный момент у нас бывают ситуации, когда чертятся линии, чтобы узнать, находятся игроки в офсайде или нет. В среднем время ожидания составляет около 70 секунд, иногда минута и 20 секунд, иногда немного дольше, когда ситуацию очень сложно оценить. Это важно, потому что мы видим, что многие празднования гола отменяются после этого из-за таких вот ситуаций, и поэтому я считаю, что это очень важный шаг.
При полуавтоматическом определении сигнал сначала поступает к VAR, который сообщает об этом линейному судье. Я очень стараюсь ввести автоматические офсайды, в этом случае сигнал сразу же поступает к линейному судье», — рассказал Венгер в шоу FIFA «Живой футбол».
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