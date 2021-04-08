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«Рома» на последних минутах вырвала победу у «Аякса» в первом матче 1/4 финала ЛЕ

«Рома» на последних минутах вырвала победу у «Аякса» в первом матче 1/4 финала ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0
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В первом матче 1/4 финала Лиги Европы амстердамский «Аякс» принимал римскую «Рому». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавил Сергей Карасёв.

Счёт в матче был открыт на 39-й минуте — голом отметился полузащитник «Аякса» Дави Классен. На 53-й минуте Душан Тадич мог удвоить преимущество хозяев, но не сумел реализовать пенальти, за что «Аякс» поплатился практически мгновенно. На 57-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини сравнял счёт. Решающий гол был забил на 87-й минуте, его автором стал защитник «Ромы» Рожер Ибаньес. Финальный свисток арбитра зафиксировал выездную победу римского коллектива.

Ответный матч команд состоится через неделю, 15 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2021, четверг. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
1 : 2
Рома
Рим, Италия
1:0 Классен – 39'   1:1 Пеллегрини – 57'   1:2 Ибаньес – 87'
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