«Рома» на последних минутах вырвала победу у «Аякса» в первом матче 1/4 финала ЛЕ

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы амстердамский «Аякс» принимал римскую «Рому». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавил Сергей Карасёв.

Счёт в матче был открыт на 39-й минуте — голом отметился полузащитник «Аякса» Дави Классен. На 53-й минуте Душан Тадич мог удвоить преимущество хозяев, но не сумел реализовать пенальти, за что «Аякс» поплатился практически мгновенно. На 57-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини сравнял счёт. Решающий гол был забил на 87-й минуте, его автором стал защитник «Ромы» Рожер Ибаньес. Финальный свисток арбитра зафиксировал выездную победу римского коллектива.

Ответный матч команд состоится через неделю, 15 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).