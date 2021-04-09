«Вильярреал» переиграл загребское «Динамо» в первом мачте четвертьфинала Лиги Европы
Испанский «Вильярреал» оказался сильнее «Динамо» из Загреба в первом матче 1/4 финала Лиги Европы – 1:0, прошедшем на стадионе «Максимир».
Единственный гол в конце первого тайма с пенальти, назначенного за игру рукой защитником хозяев Кевином Теофиль-Катерином, забил Жерар Морено. Он же на 76-й минуте получил единственную в матче жёлтую карточку.
Испанский клуб за весь матч нанёс 14 ударов по воротам, из них четыре – в створ. Хорватский клуб пробил по воротам 11 раз, четырежды попал в створ и не создал ни одного голевого момента. Команды 14 раз нарушили правила.
Ответный матч в Вильярреале пройдёт 15 апреля.
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