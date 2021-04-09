«Рома» прервала беспроигрышную серию «Аякса», которая насчитывала 24 матча
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы амстердамский «Аякс» принимал римскую «Рому». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:2. Голы на счету Дави Классена, Маркуса Рашфорда и Бруну Фернандеша. Матч обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавил Сергей Карасёв.
Как информирует OptaJohan, «Рома» прервала беспроигрышную серию «Аякса», которая насчитывала 24 матча подряд (21 победа, 3 ничьи). Предыдущее поражение амстердамского клуба датировано 9 декабря 2020 года, «Аякс» проиграл в матче группового этапа Лиги чемпионов «Аталанте» (0:1).
Ответный матч «Ромы» и «Аякса» состоится через неделю, 15 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).
«Рома» на последних минутах вырвала победу у «Аякса» в первом матче 1/4 финала ЛЕ
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