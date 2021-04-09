В первом матче 1/4 финала Лиги Европы амстердамский «Аякс» принимал римскую «Рому». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:2. Голы на счету Дави Классена, Маркуса Рашфорда и Бруну Фернандеша. Матч обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавил Сергей Карасёв.

Как информирует OptaJohan, «Рома» прервала беспроигрышную серию «Аякса», которая насчитывала 24 матча подряд (21 победа, 3 ничьи). Предыдущее поражение амстердамского клуба датировано 9 декабря 2020 года, «Аякс» проиграл в матче группового этапа Лиги чемпионов «Аталанте» (0:1).

Ответный матч «Ромы» и «Аякса» состоится через неделю, 15 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).