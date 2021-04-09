Болбой бросил мяч в лицо затягивавшему время игроку «Ромы» Калафьори

Неприятный инцидент произошёл в конце четвертьфинального матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой».



На третьей добавленной минуте при счёте 2:1 в пользу римлян защитник «Ромы» Риккардо Калафьори пошёл вбрасывать аут. Ему бросили мяч, но он, поймав его, тут же откинул в сторону и пошёл подбирать для вбрасывания другой мяч, находившийся дальше, тем самым затягивая время. Болбой, стоявший перед первым рядом трибун, бросил мяч в лицо не смотревшему в его сторону Калафьори.



Игрок выразил претензии мальчику, после чего получил жёлтую карточку от арбитра встречи Сергея Карасёва.



«Тут нечего сказать… Я не ожидал от него такого. Много каких мыслей родилось, но я остался спокойным. Должен сказать, что меня тоже бы побеспокоило, если бы кто-то из другой команды затягивал время», — прокомментировал Sky Sport этот эпизод после матча Калафьори.

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