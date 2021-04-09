Полузащитник «Вереса» Кучеров: Донбасс будет как Приднестровье, Украина туда не вернётся

Полузащитник «Вереса» из Ровно (Украина) Валерий Кучеров высказался по поводу ситуации на Донбассе. Сам футболист родом из города Стаханов, ныне Кадиевка, в Луганской области.

Я стараюсь каждый год зимой ездить к родителям, к родственникам. Они у меня все там живут, у жены также, мы из одного города, буквально пять минут пешком. Зимой ездим, потому что самый большой отпуск, летом не позволяет время, путь очень длинный.

Сейчас там обычная ситуация, раньше было хуже. Когда всё только начиналось, там были сильные обстрелы. Ну, в моём городе, где я родился и прожил 19 лет, где-то две недели пролетали снаряды. Слава богу, город не очень сильно пострадал. Всё, что за городом ─ наоборот. Сейчас ситуация нормальная, родители говорят, что тихо, бывает, что дальше километров 20-30 плюс-минус, а так тихо. Плохо, что другие города обстреливают, многие пострадали, вообще ситуация очень неприятная для меня, что один народ разделили на две части, нельзя увидеть родных и близких. Хотелось бы, чтобы война скорее завершилась, потому что домой хочется ездить спокойно, а не стоять в очереди по 5-6 часов, бывало и по 10, чтобы попасть домой к своей же семье. Для меня это очень странно.

Когда война на востоке Украины завершится? Честно, даже не знаю, я надеялся, что она завершится через 5 лет, а уже столько продолжается. Я думаю, что не завершится, будет как Приднестровье, просто оградят границу и так всё будет, как сейчас. Дай бог, чтобы договорились между собой и не стреляли, поставили границу, чтобы люди могли спокойно объезжать. Моё мнение такое, что Украина туда не вернётся, потому что для этого нужно это всё захватить, там столько проживает и мирных людей, и военных, которые не хотят нас туда пускать. Нужно просто стереть Донбасс с лица Земли, никто просто так его не отдаст, чтобы восстановить Донбасс нужны миллиарды гривен. Без понятия, сколько денег надо, не знаю, если честно, когда она закончится. Хотелось бы, чтобы быстрее», — цитирует Кучерова «Брутальный футбол».