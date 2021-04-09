Парфёнова нарисовали с конём, Акинфеева поздравляли с юбилеем. Фото победы ЦСКА

8 апреля в Туле на стадионе «Арсенал» в матче 1/4 финала Кубка России тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.



Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу московских армейцев в матче 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1).



«Я знал, что сегодня не будет легко. В начале, если бы мы забивали свои моменты, было бы легче. Когда у них появился момент, они сразу забили, и счёт стал 0:1. «Арсенал» хорошо оборонялся. В перерыве я сказал, что если мы продолжим создавать моменты, как было в первом тайме, то забьём. Во втором тайме сразу получилось сравнять счёт. Было много моментов, и самое главное, что команда выиграла. Мои игроки с каждой победой будут всё более уверены в себе.



Нам нужно было аккуратно играть при стандартах, потому что это опасные моменты. Важно, что мы отстояли, играли в свою игру до конца и были сконцентрированными. Я был уверен, что мы выиграем».



Благодаря этой победе ЦСКА проходит в полуфинал Кубка России, куда уже вышли грозненский «Ахмат», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Полуфинальные пары будут определены уже сегодня, 9 апреля, по результатам жеребьёвки.

Лучшие кадры с матча «Арсенал» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.