Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с юбилеем. 8 апреля вратарю исполнилось 35 лет. На матче 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» фанаты вывесили баннер с надписью «35 лет эталону футбольной преданности».

«Победа — лучший подарок! Спасибо за поздравления и поддержку!» — написал Акинфеев в своём «инстаграме».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева — наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.