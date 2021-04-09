Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с юбилеем. 8 апреля вратарю исполнилось 35 лет. На матче 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» фанаты вывесили баннер с надписью «35 лет эталону футбольной преданности».
«Победа — лучший подарок! Спасибо за поздравления и поддержку!» — написал Акинфеев в своём «инстаграме».
Акинфеев является воспитанником ЦСКА, и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева — наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.
- 9 апреля 2021
-
02:21
-
02:01
-
01:37
-
01:18
-
00:52
-
00:49
-
00:35
-
00:31
-
00:21
-
00:13
-
00:08
- 8 апреля 2021
-
23:53
-
23:53
-
23:52
-
23:48
-
23:32
-
23:26
-
23:24
-
23:13
-
23:06
-
22:55
-
22:46
-
22:30
-
22:18
-
22:06
-
21:58
-
21:53
-
21:47
-
21:46
-
21:32
-
21:30
-
21:23
-
21:21
-
21:09
-
21:04