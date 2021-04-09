Голкипер «Шахтёра» может продолжить карьеру в «Милане»
19-летний голкипер донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в «Милане», сообщает CalcioLine.com
По данным источника, итальянский клуб рассматривает возможность подписания украинца в качестве замены Джанлуиджи Доннарумме, с которым не удается достичь договоренности о продлении соглашения.
Контрактное соглашение Трубина с «Шахтёром» рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Украины он принял участие в 15 матчах, в которых пропустил 11 голов и в 7 матчах отстоял на ноль.
Ранее сообщалось, что в услугах Доннаруммы заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, в восьми из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
Переговоры «Милана» и Доннаруммы о продлении контракта затягиваются
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