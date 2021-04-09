«Тоттенхэм» летом может приобрести Забитцера
Полузащитник немецкого «Лейпцига» Марсель Забитцер летом может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, австрийский футболист мечтает играть в английской Премьер-лиге. Нынешний контракт 27-летнего игрока с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 42 млн. В текущем сезоне Забитцер принял участие в 32 матчах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее полузащитник выступал за австрийские «Ред Булл Зальцбург», «Рапид» и «Адмира Ваккер». С 2012 года Забитцер играет за сборную Австрии.
В начале апреля стало известно, что словацкий защитник «Интера» Милан Шкриньяр близок к переходу в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно.
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