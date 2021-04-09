Диков — о Холанде: у него есть всё, чего не было у его отца: скорость, приятная внешность

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Пол Диков поделился впечатлениями от игры нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Отец Эрлинга, Альф-Инге Холанд, ранее выступал за «Манчестер Сити».
«У Эрлинга есть всё, чего не было у его отца: бомбардирские качества, правая нога, левая нога, скорость, приятная внешность. Когда Альф-Инге пришёл в клуб, то проделал отличную работу. Может быть, в техническом плане он был не лучшим, но он компенсировал это своим желанием помочь команде», — приводит слова Дикова официальный сайт «Манчестер Сити».
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле победил «Боруссию» со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 14 апреля в Дортмунде (Германия).
Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»
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