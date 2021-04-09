«Вот до чего мы докатились». Карпин — об угрозах «Спартака» сняться с РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о судействе в Российской Премьер-Лиге.



«Читаю, что кто-то высчитывает, сколько свистнули или не свистнули той или иной команде. Видел, что, согласно подобным подсчётам, судейские ляпы привели к тому, что «Ростов» потерял 7-8 очков — наверное, это правда. Ну и? Дальше-то что? Их все равно не вернёшь. В Химках вот не засчитали чистый гол — и что с этим делать? Вроде бы арбитра VAR отстранили на две встречи — и что? Мяч Соу задним числом никто не запишет.



Судья ошибся, это признала ЭСК, его отстранили на две игры, а через два матча он может продолжить ошибаться, а может и не продолжить. Что здесь поделаешь? Если промахи допускают даже VAR — когда есть время, есть телевизор, можно прочертить линии… Даже если здесь косяки, то уже не знаю, что ещё судьям надо. По поводу них всё понятно, но что с этим делать — вопрос, повторю, не ко мне.



После встречи с «Сочи» в 1-м туре чемпионата Леонид Федун пригрозил, что «Спартак» снимется с турнира. Это же озвучил владелец клуба, а не Тедеско. Я не президент и не гендиректор, я тренер. Тот же Тедеско не решает, сниматься или нет. Это не входит в компетенцию ни одного тренера: ни Карпина, ни Слуцкого, ни ещё какого-то.



То, что угроза снятия — действенный метод, — дичь? Конечно. Вот до чего мы докатились», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».

Карпин: по сравнению с первым кругом «Спартак» стал играть в более простой футбол