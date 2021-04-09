В Италии заявили, что не готовы гарантировать присутствие болельщиков на матчах Евро

Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго сообщил, что страна не может гарантировать присутствие болельщиков на матчах чемпионата Европы, несмотря на требование УЕФА.
«Мы хотим вернуться к привычной жизни как можно скорее, но нужно время, чтобы всё распланировать, в том числе Евро, который начинается примерно через два месяца.
Про некоторые мероприятия мы можем с уверенностью сказать, что они пройдут со зрителями или без, но в данном случае есть жёсткое требование со стороны УЕФА, что болельщики должны быть. Проблема в том, что в данный момент мы не можем гарантировать людям доступ на стадион», — цитирует Малаго Football Italia со ссылкой на Radio 2.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
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