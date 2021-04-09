Мусаев назвал главные причины весеннего провала «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал главные причины весеннего провала «быков».
«Мы провели хорошие сборы, качественные товарищеские матчи, в команде была хорошая атмосфера. Например, в матче с «Ростовом» (2:0) мы увидели то, что должно было стать ключевым в играх с загребским «Динамо» – кроме качества, была жёсткая игра в единоборствах, дисциплина.
В конце подготовки мы потеряли Рамиреса, выбыл Вандерсон. Плюс так и не вернулись в общую группу Сафонов и Петров, хотя мы рассчитывали, что на сборах они будут работать в ней.
В последнюю неделю во время тренировок произошло несколько ситуаций, которые, наверное, требовали более жёсткого вмешательства от меня. Я понимал, что это последние дни сборов, ребятам тяжело психологически.
Начались разговоры о том, что кто-то сыграл жёстко во время двусторонки, где-то не свистнули фол. Начались стычки, обиды, которые нужно было пресечь в более жёстком формате. Мне казалось, что перед важными матчами с загребским «Динамо» мне нужно нести больше позитива.
Мы провалили последний контрольный матч против «Локомотива» (0:4) – неуверенность после него перешла в официальные игры. Как уже сказал, было несколько возможностей вырулить, но мы не справились», — цитирует Мусаева Sports.ru.
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