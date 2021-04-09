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Ежов — о матче с «Динамо»: чуда не случилось, всё было именно так, как мы планировали

Ежов — о матче с «Динамо»: чуда не случилось, всё было именно так, как мы планировали
Футбол / Кубок России 0
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России с московским «Динамо» (2:0).

«Скорости немного другие, нежели в Футбольной национальной лиге. Но нас предупреждали — мы подготовились. Никакого мандража не было. Вышли показывать то, что умеем. Как и ожидалось, они владели мячом, а мы на быстрых атаках пытались забить гол. Два раза получилось. Никакого чуда не случилось, всё было именно так, как мы планировали.

Первый гол заставил нас поджаться. Когда выигрываешь, начинаешь играть от результата. Мы и так знали, что «Динамо» хорошо владеет мячом, а тут, получается, ещё больше преимущества им дали. Мы начали чуть-чуть оберегать счёт, это была наша ошибка. Надо было спокойнее играть. Но ничего, привыкнем ещё. Это был первый матч на таком уровне для нашей команды», — сказал Ежов в интервью для пресс-службы «Крыльев Советов».

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