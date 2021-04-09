Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бывший капитан «Манчестер Сити» высказался об отце Эрлинга Холанда

Бывший капитан «Манчестер Сити» высказался об отце Эрлинга Холанда
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Бывший капитан «Манчестер Сити» Энди Моррисон рассказал об игре в одной команде с Альфом-Инге Холандом, который является отцом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Во время выступлений за «Манчестер Сити» Альф-Инге был очень закрытым человеком, весьма большим профессионалом. Он был необыкновенно дотошным. Уверен, что эти качества передались и его сыну. Альф-Инге был невероятно здорово готов физически и очень силён в психологическом плане. Он был прекрасным одноклубником и отличным парнем», — приводит слова Моррисона официальный сайт «Манчестер Сити».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле победил «Боруссию» со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 14 апреля в Дортмунде (Германия).

Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»

Диков — о Холанде: у него есть всё, чего не было у его отца: скорость, приятная внешность
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021