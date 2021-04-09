Бывший капитан «Манчестер Сити» высказался об отце Эрлинга Холанда

Бывший капитан «Манчестер Сити» Энди Моррисон рассказал об игре в одной команде с Альфом-Инге Холандом, который является отцом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Во время выступлений за «Манчестер Сити» Альф-Инге был очень закрытым человеком, весьма большим профессионалом. Он был необыкновенно дотошным. Уверен, что эти качества передались и его сыну. Альф-Инге был невероятно здорово готов физически и очень силён в психологическом плане. Он был прекрасным одноклубником и отличным парнем», — приводит слова Моррисона официальный сайт «Манчестер Сити».
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле победил «Боруссию» со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 14 апреля в Дортмунде (Германия).
Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»
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