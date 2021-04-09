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Конате, который близок к переходу в «Ливерпуль», поставил Рамоса выше ван Дейка в рейтинге

Конате, который близок к переходу в «Ливерпуль», поставил Рамоса выше ван Дейка в рейтинге
Футбол / Англия 0
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Защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате принял участие в игре In That Order («В таком порядке») на канале UMM. Ему нужно было расставить по силе трёх защитников разных клубов. На выбор ему предложили Серхио Рамоса («Реал»), Вирджила ван Дейка («Ливерпуль») и Давида Алабу («Бавария»).

«На первом месте, конечно же, Рамос. Дальше ван Дейк, потом Алаба», — сказал Конате.

Ранее стало известно, что Конате может перейти в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно. 21-летний французский футболист уже прошёл часть медицинских тестов для мерсисайдцев. Их результаты не уточняются. Вероятно, полноценное обследование состоится позднее, когда клубы окончательно согласуют трансфер. Ожидается, что красные заплатят «РБ Лейпциг» прописанную в контракте француза сумму отступных, которая составляет € 40 млн.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Ливерпуль»

Защитник «РБ Лейпциг» Конате частично прошёл медосмотр для «Ливерпуля»
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