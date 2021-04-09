Экс-игрок «Зенита»: Малком — худший трансфер. От подобного балласта нужно избавляться

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров резко высказался о нападающем клуба из Санкт-Петербурга Малкоме.
«Малкома вообще нельзя назвать игроком. Чтобы отработать деньги, затраченные на его приобретение, бразилец должен и направлять атакующие действия, и возвращаться для помощи обороне. Малком же пешком ходит по полю и руками размахивает. Мне кажется, это худший трансфер за всю историю «Зенита». От подобного балласта нужно избавляться, а в матчах с такими командами, как «Химки», давать игровое время молодым футболистам», — цитирует Угарова «Спорт уик-энд».
Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны» за € 40 млн. В нынешнем сезоне 23-летний бразильский форвард провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.
- 9 апреля 2021
-
13:00
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
12:41
-
12:33
-
12:27
-
12:23
-
12:23
-
12:00
-
11:55
-
11:47
-
11:45
-
11:43
-
11:25
-
11:12
-
10:59
-
10:28
-
10:06
-
10:05
-
09:54
-
09:43
-
09:34
-
09:00
-
08:53
-
08:25
-
07:20
-
06:54
-
06:00
-
02:55
-
02:21
-
02:01
-
01:37
-
01:18
-
00:52