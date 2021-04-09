Экс-игрок «Зенита»: Малком — худший трансфер. От подобного балласта нужно избавляться

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров резко высказался о нападающем клуба из Санкт-Петербурга Малкоме.



«Малкома вообще нельзя назвать игроком. Чтобы отработать деньги, затраченные на его приобретение, бразилец должен и направлять атакующие действия, и возвращаться для помощи обороне. Малком же пешком ходит по полю и руками размахивает. Мне кажется, это худший трансфер за всю историю «Зенита». От подобного балласта нужно избавляться, а в матчах с такими командами, как «Химки», давать игровое время молодым футболистам», — цитирует Угарова «Спорт уик-энд».



Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны» за € 40 млн. В нынешнем сезоне 23-летний бразильский форвард провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Семак: согласен, Малком выпал из игрового ритма. В первом тайме ошибался чаще, чем обычно