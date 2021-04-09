Вадим Карпов: засыпал и представлял, что получится забить за ЦСКА

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал свой первый гол в составе армейцев.



«Мне кажется, вряд ли Акинфеев ждал, что я подарю ему гол на день рождения, но я засыпал и представлял, что получится забить. Так и произошло. Была хорошая подача от Сигурдссона, я просто выпрыгнул и ударил головой. Открыл глаза — а вратарь уже закинул мяч в ворота. В перерыве Ивица Олич сказал, что мы играли лучше «Арсенала», но нам не хватало реализации. Он заявил, что верит в то, что мы изменим ход игры во втором тайме», — сказал Карпов в интервью для пресс-службы ЦСКА.



Напомним, 8 апреля в матче 1/4 финала Кубка России тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Благодаря этой победе ЦСКА прошёл в полуфинал Кубка России, куда уже вышли грозненский «Ахмат», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России