Губернатор Самарской области отреагировал на победу «Крыльев Советов» в матче с «Динамо»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на победу «Крыльев Советов» в матче 1/4 финала Кубка России с «Динамо» (2:0).



«Эмоции, как и у всех болельщиков, зашкаливают. Мы верим в команду, она набирает обороты. Настоящим экзаменом становятся матчи с топовыми командами, к которым сейчас по праву относится «Динамо». Сегодня наши соперники выглядели достойно, некоторые участки матча доминировали, тем важнее, тем радостнее эта победа. Она добыта в сложной тяжёлой борьбе. Было много эмоций и когда команда забивала голы, и когда наши замечательные защитники снимали мячи с ленточки, не давая пересечь линию своих ворот. Сегодня на поле была команда. Под грузом ответственности, давлением соперников парни не дрогнули, показали очень грамотную, эмоциональную игру. На поле была настоящая команда, и сегодня мы этот экзамен сдали. У нас есть все основания рассчитывать на победу и в полуфинале», — цитирует Азарова пресс-служба «Крыльев Советов».

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