Защитник Вилли Орбан продлил контракт с «Лейпцигом», сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.



Орбан является воспитанником немецкого «Кайзерслаутерна». Он перешёл в «Лейпциг» в 2015 году за € 2 млн. 28-летний защитник в нынешнем сезоне провёл 33 матча, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 14 млн. Также Орбан выступает за сборную Венгрии. В составе национальной команды он провёл 20 матчей и забил пять голов.



В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл мюнхенской «Баварии». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 0:1. «Бавария» в 27 матчах набрала 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» (57) находится на втором месте.

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