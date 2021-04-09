Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Форвард оформил дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1).



Также на награду были номинированы полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, отметившийся голом в игре с дортмундской «Боруссией» (2:1), дважды поразивший ворота голкипера «Баварии» Мануэля Нойера нападающий «Пари-Сен Жермен» (2:3) Килиан Мбаппе, а замкнул список претендентов хавбек «Челси» Жоржиньо, на счету которого голевая передача в игре с «Порту» (2:0).



Винисиус оформил дубль в первой игре четвертьфинала с «Ливерпулем» (3:1) и стал самым молодым бразильским игроком (20 лет и 268 дней), который забил два или более голов в плей-офф Лиги чемпионов. Он побил рекорд Кака (21 год и 336 дней), оформившего в 2004 году дубль в игре против «Депортиво» (4:1).

Винисиус побил рекорд Кака в Лиге чемпионов