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Аленичев: тренером «Зенита» и ЦСКА точно никогда не буду. Ни при каких условиях

Аленичев: тренером «Зенита» и ЦСКА точно никогда не буду. Ни при каких условиях
Футбол / РПЛ 0
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Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что не будет тренировать «Зенит» и ЦСКА.

«Тренером «Зенита» я никогда точно не буду. Ни при каких условиях! Ни тренером «Зенита», ни тренером ЦСКА. Точно нет. Это были наши принципиальные соперники.

Моя любимая команда — «Спартак». Я же в «Спартаке» играл. И тренером там был. А может быть, ещё раз буду. А может, я буду сборную тренировать. Черчесов ведь не будет всю жизнь работать в сборной. Если я себя хорошо зарекомендую в каком-нибудь клубе, мне, может, скажут: «Дмитрий Анатольевич, приглашаем в сборную». Может быть, тогда я соглашусь», — сказал Аленичев в интервью для YouTube-канала «СпортХаб».

Аленичев играл за московский «Спартак» с 1994 по 1998 год, а затем возвращался в команду с 2004 по 2006 год. В качестве тренера красно-белых специалист выступал с 2015 по 2016 год.

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