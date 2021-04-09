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Жерар Пике попал в список игроков «Барселоны», вызванных на матч с «Реалом»

Жерар Пике попал в список игроков «Барселоны», вызванных на матч с «Реалом»
Футбол / Испания 0
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«Барселона» в своём официальном «твиттере» опубликовала список футболистов, вызванных на матч 30-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».

В числе игроков, которые отправятся в Мадрид, оказался защитник Жерар Пике, чьё участие в «эль класико» было под вопросом, а также полузащитник Серхи Роберто, тоже рисковавший не сыграть со «сливочными» после травмы.

Полный список:

вратари — тер Штеген, Пенья, Тенас;

защитники — Дест, Пике, Араухо, Лангле, Альба, Юмтити, Фирпо, Мингуэза;

полузащитники — Бускетс, Пьянич, Пуч, Роберто, де Йонг, Мориба;

нападающие — Гризманн, Брайтвайт, Месси, Дембеле, Педри, Тринкан.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Судью матча «Реал» — «Барселона» заменили за день до игры
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