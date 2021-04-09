Жерар Пике попал в список игроков «Барселоны», вызванных на матч с «Реалом»
«Барселона» в своём официальном «твиттере» опубликовала список футболистов, вызванных на матч 30-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».
В числе игроков, которые отправятся в Мадрид, оказался защитник Жерар Пике, чьё участие в «эль класико» было под вопросом, а также полузащитник Серхи Роберто, тоже рисковавший не сыграть со «сливочными» после травмы.
Полный список:
вратари — тер Штеген, Пенья, Тенас;
защитники — Дест, Пике, Араухо, Лангле, Альба, Юмтити, Фирпо, Мингуэза;
полузащитники — Бускетс, Пьянич, Пуч, Роберто, де Йонг, Мориба;
нападающие — Гризманн, Брайтвайт, Месси, Дембеле, Педри, Тринкан.
Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Судью матча «Реал» — «Барселона» заменили за день до игры
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