Клубы АПЛ выразили соболезнования Королеве Елизавете в связи со смертью принца Филиппа
Представители английской Премьер-лиги публикуют в социальных сетях посты с соболезнованиями в связи со смертью принца Филиппа, супруга Королевы Елизаветы Второй. Ему было 99 лет, а через два месяца исполнилось бы 100 лет. На новость уже отреагировали «Челси», «Манчестер Сити» и другие клубы, выступающие в чемпионате Англии.
«Все в нашем клубе опечалены новостью об уходе из жизни его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Наши мысли с её Величеством Королевой и королевской семьёй», — говорится в сообщении лондонского «Челси».
«Мы выражаем искренние соболезнования королевской семье в связи с печальной новостью о смерти принца Филиппа», — написали представители «Манчестер Сити».
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