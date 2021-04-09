Соболев продал майку сборной России на аукционе. Деньги пойдут на лечение ребёнка

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев организовал благотворительный аукцион и разыграл майку, в которой забил первый гол за национальную команду. Собранные 205 тыс. рублей уйдут на протез голени для подопечной фонда «СПАРТАК — ДЕТЯМ» Александры Корноуховой.



Напомним, ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев подарил протез предплечья семилетней девочке из Алтайского края Ксении Стебуновой. Сумма пожертвованных средств 23-летним футболистом не разглашается.



«Спартак», набрав в 24 матчах 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (43), по дополнительным показателям опережающий ЦСКА.

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