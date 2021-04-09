Соболев продал майку сборной России на аукционе. Деньги пойдут на лечение ребёнка
Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев организовал благотворительный аукцион и разыграл майку, в которой забил первый гол за национальную команду. Собранные 205 тыс. рублей уйдут на протез голени для подопечной фонда «СПАРТАК — ДЕТЯМ» Александры Корноуховой.
Напомним, ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев подарил протез предплечья семилетней девочке из Алтайского края Ксении Стебуновой. Сумма пожертвованных средств 23-летним футболистом не разглашается.
«Спартак», набрав в 24 матчах 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (43), по дополнительным показателям опережающий ЦСКА.
Соболев — Промесу после матча «Ростов» — «Спартак»: люблю тебя
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
16:11
-
16:07
-
16:02
-
15:55
-
15:38
-
15:19
-
15:05
-
14:53
-
14:52
-
14:36
-
14:34
-
14:16
-
14:12
-
13:48
-
13:46
-
13:39
-
13:29
-
13:15
-
13:00
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
12:41
-
12:33
-
12:27
-
12:23
-
12:23
-
12:00
-
11:55
-
11:47
-
11:45
-
11:43
-
11:25
-
11:12
-
10:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам