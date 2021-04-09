Эктор Бельерин: это не соперники побеждают «Арсенал», а мы проигрываем

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин выразил разочарование исходом первого матча 1/4 финала Лиги Европы с пражской «Славией» (1:1), прошедшего накануне, 8 апреля, в Лондоне.
Команды не могли забить на протяжении практически всей встречи. На 86-й минуте «канониры» вышли вперёд благодаря голу нападающего Николя Пепе, однако не смогли удержать победу и пропустили на третьей компенсированной минуте.
«У нас были моменты, мы забили в концовке и должны были контролировать игру, чтобы довести дело до победы. Но мы сами ставим себя в положение, в котором не должны оказываться, и такое уже происходило с нами раньше. В таких ситуациях всё зависит от нас. Как я уже говорил: это не соперники побеждают нас, а мы проигрываем», — приводит слова Бельерина Goal.com.
Ответный матч между «Славией» и «Арсеналом» состоится 15 апреля в Праге. Начало — в 22:00 мск.
Видео гола Бельерина в ворота «Лидс Юнайтед»:
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