Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В РФС подтвердили факт перепалки после матча «Арсенал» – ЦСКА

В РФС подтвердили факт перепалки после матча «Арсенал» – ЦСКА
Футбол / Кубок России 0
Аудио-версия:

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц подтвердил факт перепалки после матча 1/4 финала Кубка России «Арсенал» Тула – ЦСКА (1:2).

«В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд. Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки. Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча. Его рапорт запрошен КДК РФС», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что после матча 1/4 финала Кубка России между «Арсеналом» из Тулы и ЦСКА (1:2) в подтрибунном помещении Центрального стадиона произошёл конфликт между игроками тульской команды и тренерами ЦСКА. Игроки «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров ЦСКА и угрожали им «проломить головы».

«Такого не может быть». Глава «Арсенала» — о новости про конфликт игроков с тренерами ЦСКА
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021