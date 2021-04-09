В РФС подтвердили факт перепалки после матча «Арсенал» – ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц подтвердил факт перепалки после матча 1/4 финала Кубка России «Арсенал» Тула – ЦСКА (1:2).
«В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд. Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки. Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча. Его рапорт запрошен КДК РФС», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что после матча 1/4 финала Кубка России между «Арсеналом» из Тулы и ЦСКА (1:2) в подтрибунном помещении Центрального стадиона произошёл конфликт между игроками тульской команды и тренерами ЦСКА. Игроки «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров ЦСКА и угрожали им «проломить головы».
- 9 апреля 2021
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