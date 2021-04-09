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Зидан: не хочу, чтобы у Месси это было последнее «класико». Пускай остаётся в «Барселоне»

Зидан: не хочу, чтобы у Месси это было последнее «класико». Пускай остаётся в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с «Барселоной» выразил надежду, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси останется в команде.

«Не хочу, чтобы для Месси это было последнее «класико». Пускай остаётся в «Барселоне». Ему там хорошо, и для Примеры будет лучше, если он никуда не уйдёт. Мы знаем, что это за футболист. Он может не забивать, но всё равно оставаться тем же игроком. В «Барселоне» все футболисты очень хороши. Мы попытаемся справиться с их сильными сторонами, которых предостаточно», — приводит слова Зидана Marca.

Матч 30-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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