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Эден Азар не попал в список игроков «Реала», вызванных на матч с «Барселоной»

Эден Азар не попал в список игроков «Реала», вызванных на матч с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» в своём официальном «твиттере» опубликовал список из 19 футболистов, вызванных на матч 30-го тура испанской Примеры с «Барселоной».

В числе игроков, которые смогут принять участие в «эль класико», не оказалось нападающего Эдена Азара. Бельгиец ранее восстановился после травмы, и предполагалось, что он будет готов сыграть с сине-гранатовыми.

Полный список:

вратари — Куртуа, Лунин, Альтубе;

защитники — Милитао, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;

полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Васкес;

нападающие — Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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