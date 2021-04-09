Эден Азар не попал в список игроков «Реала», вызванных на матч с «Барселоной»
Мадридский «Реал» в своём официальном «твиттере» опубликовал список из 19 футболистов, вызванных на матч 30-го тура испанской Примеры с «Барселоной».
В числе игроков, которые смогут принять участие в «эль класико», не оказалось нападающего Эдена Азара. Бельгиец ранее восстановился после травмы, и предполагалось, что он будет готов сыграть с сине-гранатовыми.
Полный список:
вратари — Куртуа, Лунин, Альтубе;
защитники — Милитао, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;
полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Васкес;
нападающие — Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.
Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Жерар Пике попал в список игроков «Барселоны», вызванных на матч с «Реалом»
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