Эден Азар не попал в список игроков «Реала», вызванных на матч с «Барселоной»

Мадридский «Реал» в своём официальном «твиттере» опубликовал список из 19 футболистов, вызванных на матч 30-го тура испанской Примеры с «Барселоной».



В числе игроков, которые смогут принять участие в «эль класико», не оказалось нападающего Эдена Азара. Бельгиец ранее восстановился после травмы, и предполагалось, что он будет готов сыграть с сине-гранатовыми.



Полный список:



вратари — Куртуа, Лунин, Альтубе;



защитники — Милитао, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;



полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Васкес;



нападающие — Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.



Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.