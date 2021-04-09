Зидан: вокруг Винисиуса много шума. Его нужно оставить в покое

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил удовлетворение игрой нападающего Винисиуса Жуниора, а также высказался о повышенном внимании к бразильцу.
На днях «сливочные» на своём поле принимали «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, и 20-летний форвард стал одним из главных героев встречи. Он оформил дубль и помог своей команде добиться победы со счётом 3:1.
«Мы довольны Винисиусом и наслаждаемся его игрой, но сейчас нужно оставить его в покое. Не нужно говорить о нём слишком много, ведь он всё ещё молод. Вини сохраняет спокойствие, и я этому рад, потому что вокруг много шума», — приводит слова Зидана Marca.
Завтра, 10 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 9 апреля 2021
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