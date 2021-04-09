Экс-игрок «Зари» Руис — о расизме: на Украине со мной случались неприятные вещи

Бывший футболист «Зари» Леонардо Руис рассказал, как сталкивался со случаями проявления расизма.
«Это правда, что в чемпионате Испании нет расизма. Я в Испании всего год, но заметил, что здесь все проявляют уважение, включая соперников. Не было ни одного подобного неприятного опыта. Я никогда не чувствовал себя оскорблённым из-за цвета моей кожи. На Украине со мной случались неприятные вещи. Когда шёл на рынок или в магазин с одеждой, замечал, как охранник стоял сзади и постоянно следил за мной. За мной почти всегда наблюдали, чего в Испании не бывает», – цитирует Руиса Marca.
Напомним, ранее защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби заявил, что во время встречи 29-го тура чемпионата Испании с Кадисом (1:2) оппонент Хуан Кала назвал его «дерьмовым негром». Матч был прерван, а затем возобновлён после замены Дьякаби. Компания, занимающаяся улучшением аудиозаписи и чтением по губам, не выявила расистских оскорблений со стороны Калы.
- 9 апреля 2021
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