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Клопп — о разгроме от «Астон Виллы» со счётом 2:7: такого с нами не должно происходить

Клопп — о разгроме от «Астон Виллы» со счётом 2:7: такого с нами не должно происходить
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Астон Виллой» вспомнил разгром от бирмингемского клуба в первом круге (2:7) и отметил, что «красным» нужно исправиться за последние неудачи на домашней арене.

«После проигрыша в первом круге мы должны исправить такое положение дел. Таких поражений не должно происходить с нами. Мы наверняка всё исправим. «Астон Вилла» — серьёзный соперник, они хороши, осуществили несколько хороших трансферов — Уоткинс, Баркли. Они претендуют на место в еврокубках.

Результаты домашних игр в последнее время были невысокими. Мы должны это изменить. Не думаю, что недавние игры окажут слишком большое влияние на матч с «Виллой». Я не думаю об этом. Это будет сложная игра только потому, что соперник силён.

Нельзя отложить в сторону игру, подобную «Вилле», ради подготовки к матчу с «Реалом». Пришлось с этим поработать. В нашей игре в Мадриде было много проблем, мы должны их решить. И мы довольно долгое время говорили об этом», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Игра между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках 31-го тура АПЛ пройдёт 10 апреля в 17:00 мск.

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